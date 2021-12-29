Стало известно, сколько "Ювентус" хочет заработать на продаже де Лигта

Фото твиттер Маттейса Де Лигта

"Ювентус" готов рассмотреть вариант с продажей защитника Маттейса де Лигта.

По сведениям Transfer News Live, туринский клуб хочет заработать на продаже футболиста не менее 60 миллионов евро. Сумма отступных голландца составляет 120 миллионов.

Де Лигт перешел в "Ювентус" летом 2019 года. Ранее агент игрока намекнул на возможную смену клуба.

В текущем сезоне де Лигт провел 20 игр и забил один гол.

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