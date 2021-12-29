Официально: Соуза покинул сборную Польши
Фото: инстаграм Соузы
Польский футбольный союз объявил об уходе Паулу Соузы с поста тренера национальной команды.
Португальский специалист разорвал соглашение, заплатив неустойку в размере 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Соуза продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
Напомним, что 24 марта сборная Польши встретится с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022.
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