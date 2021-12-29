Хавбек "Баварии" Кюизанс выбирает между ЦСКА и клубом Серии А

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Хавбек "Баварии" Кюизанс выбирает между ЦСКА и клубом Серии А Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса

Хавбек "Баварии" Микаэль Кюизанс еще не принял окончательного решения о своем будущем.

По сведениям Bundesliga Latest, 22-летний игрок точно сменит клуб во время зимнего трансферного окна из-за отсутствия игровой практики в мюнхенском клубе.

Однако Кюизанс выбирает между ЦСКА и "Венецией". Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Отмечается, что оба клуба предлагают "Баварии" 10 миллионов евро за трансфер игрока.

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