Хавбек "Баварии" Кюизанс выбирает между ЦСКА и клубом Серии А
Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса
Хавбек "Баварии" Микаэль Кюизанс еще не принял окончательного решения о своем будущем.
По сведениям Bundesliga Latest, 22-летний игрок точно сменит клуб во время зимнего трансферного окна из-за отсутствия игровой практики в мюнхенском клубе.
Однако Кюизанс выбирает между ЦСКА и "Венецией". Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Отмечается, что оба клуба предлагают "Баварии" 10 миллионов евро за трансфер игрока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20