Хавбек "Баварии" Кюизанс выбирает между ЦСКА и клубом Серии А

Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса

Хавбек "Баварии" Микаэль Кюизанс еще не принял окончательного решения о своем будущем.

По сведениям Bundesliga Latest, 22-летний игрок точно сменит клуб во время зимнего трансферного окна из-за отсутствия игровой практики в мюнхенском клубе.

Однако Кюизанс выбирает между ЦСКА и "Венецией". Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Отмечается, что оба клуба предлагают "Баварии" 10 миллионов евро за трансфер игрока.

Читайте также: Отец Хесуса Медины высказался о переходе игрока в ЦСКА. | http://soccernews.ru