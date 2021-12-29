Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон сделал выбор между Месси и Роналду

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Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон сделал выбор между Месси и Роналду Фото: инстаграм Эмерсона

Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон выбрал между нападающим ПСЖ Лионелем Месси и форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Месси лучше, чем Роналду. Криштиану - футболист, который забивает много голов, однако против него не так уж и сложно играть один в один", - приводит слова Эмерсона Sport.es.

Напомним, что в этом году Месси стал 7-кратным обладателем "Золотого мяча". На счету португальца 5 таких наград.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Я тоже выбираю Эмерсона, а не второгодника... А-ха-ха-ха...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И слава б-гу! Мне твоя толерантная любовь нахер не сдалась! Хе-хе ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Когда он против него играл и сколько... Явно не десять лет назад. Как обычно, хотят похвалить Месси (бесплатно, аль нет - история умалчивает... хе-хе ...), а в итоге садятся в лужу... Хе-хе ...

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