Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон сделал выбор между Месси и Роналду

Фото: инстаграм Эмерсона

Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон выбрал между нападающим ПСЖ Лионелем Месси и форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Месси лучше, чем Роналду. Криштиану - футболист, который забивает много голов, однако против него не так уж и сложно играть один в один", - приводит слова Эмерсона Sport.es.

Напомним, что в этом году Месси стал 7-кратным обладателем "Золотого мяча". На счету португальца 5 таких наград.

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