Определился главный претендент на Гинтера

Теги интер миланматтиас гинтерборуссия менхенгладбах

Определился главный претендент на Гинтера Фото: инстаграм Гинтера

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 27-летний немец отказался от продления контракта с клубом и летом станет свободным агентом.

Отмечается, что главным претендентом на игрока является "Интер". Ранее интерес также проявлял "Реал".

В этом сезоне провел 17 игр, однако результативными действиями не отличился.

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