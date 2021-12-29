"Рома" согласовала контракт с хавбеком "Арсенала"

Фото: инстаграм Мэйтленд-Найлза

Хавбек "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз может перейти в "Рому".

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "волки" согласовали с игроком условия личного контракта. Теперь клубу осталось договориться с "канонирами".

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Мэйтленд-Найлз принял участие в 11 играх и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Моуринью хочет видеть в "Роме" хавбека "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru