"Рома" согласовала контракт с хавбеком "Арсенала"

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"Рома" согласовала контракт с хавбеком "Арсенала"Фото: инстаграм Мэйтленд-Найлза

Хавбек "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз может перейти в "Рому".

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "волки" согласовали с игроком условия личного контракта. Теперь клубу осталось договориться с "канонирами".

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Мэйтленд-Найлз принял участие в 11 играх и отметился одной голевой передачей.

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