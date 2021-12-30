"Спартак" нацелился на белорусского хавбека

Фото: сайт "Динамо" Брест

Хавбек "Динамо" Брест Ярослав Орешкевич попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщает football.by, "красно-белые" в скором времени могут начать переговоры по трансферу 21-летнего белоруса.

Стоит отметить, что права на футболиста принадлежат брестскому "Руху".

В минувшем сезоне на счету Орешкевича один гол и четыре ассиста в 28 играх.

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