"Спартак" нацелился на белорусского хавбека
Фото: сайт "Динамо" Брест
Хавбек "Динамо" Брест Ярослав Орешкевич попал в сферу интересов "Спартака".
Как сообщает football.by, "красно-белые" в скором времени могут начать переговоры по трансферу 21-летнего белоруса.
Стоит отметить, что права на футболиста принадлежат брестскому "Руху".
В минувшем сезоне на счету Орешкевича один гол и четыре ассиста в 28 играх.
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