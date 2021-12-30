Дембеле имеет договоренность с "Ювентусом", однако ждет предложения от другого клуба
Фото: инстаграм Дембеле
Будущее вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным.
Как сообщает Diario Sport, француз и его агент Мусса Сиссоко уже имеют договоренность с "Ювентусом" о переходе во время летнего трансферного окна.
Однако Дембеле ожидает крупного предложения от ПСЖ. Парижане просят игрока подождать.
Ранее сообщалось о срыве переговоров между "Барсой" и Дембеле о новом контракте.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14