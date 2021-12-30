Дембеле имеет договоренность с "Ювентусом", однако ждет предложения от другого клуба

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Дембеле имеет договоренность с "Ювентусом", однако ждет предложения от другого клуба Фото: инстаграм Дембеле

Будущее вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным.

Как сообщает Diario Sport, француз и его агент Мусса Сиссоко уже имеют договоренность с "Ювентусом" о переходе во время летнего трансферного окна.

Однако Дембеле ожидает крупного предложения от ПСЖ. Парижане просят игрока подождать.

Ранее сообщалось о срыве переговоров между "Барсой" и Дембеле о новом контракте.

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