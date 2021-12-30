"Зенит" близок к подписанию форварда "Крыльев Советов"

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб близок к трансферу форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

"После того как Иван Сергеев успешно прошел медобследование, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с "Крыльями Советов", с футболистом и его агентом", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 3 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Сергеева 8 голов и 4 ассиста в 20 матчах.

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