Романцев высказался о назначении Ваноли в "Спартак"
Фото: инстаграм "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев отреагировал на назначение Паоло Ваноли тренером московского клуба.
"Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в "Спартаке" Карреры. Однако это скорее исключение из правил.
Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить "Спартак"? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил "Спартаку", всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле.
Всегда говорил и еще раз повторю - нашу команду должен возглавлять только спартаковец!" - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
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