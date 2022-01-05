ПСЖ, "Монако" и "Марсель" узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Франции

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ПСЖ, "Монако" и "Марсель" узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Франции

Представляем результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Франции.

"Нант" - "Брест"

"Реймс" - "Бастия"

"Нанси" - "Амьен"

"Ланс" - "Монако"

"Марсель" - "Монпелье"

ПСЖ - "Ницца"

"Версаль" - "Тулуза"

"Бержерак" - "Сент-Этьен".

Игры 1/8 финала турнира состоятся 29–30 января.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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