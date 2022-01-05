Президент "Барселоны" заразился коронавирусом
Фото твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сдал положительный тест на коронавирус, сообщает твиттер клуба.
Таким образом, он не посетит гостевые игры "Барсы" против "Линареса" в Кубке Испании и "Гранады" в Ла Лиге.
Отметим, что ранее коронавирусом заболел новичок Ферран Торрес, а Лапорта принимал участие в его презентации.
Матч с "Линаресом" состоится 5 января, с "Гранадой" - 8 января.
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|27
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|20
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|20
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|Мальорка
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|18
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|20
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|19
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