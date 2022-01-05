Бывший капитан "Зенита" Кришито уедет в МЛС

Фото: инстаграм Кришито

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито близок к смене клуба.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 35-летний итальянец достиг договоренности о своем переходе в "Торонто".

Отмечается, что зарплата Кришито в МЛС составит 3 миллиона евро за сезон.

Кришито известен по своим выступлениям за "Зенит" с 2011 по 2018 год.

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