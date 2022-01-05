Бывший капитан "Зенита" Кришито уедет в МЛС
Фото: инстаграм Кришито
Защитник "Дженоа" Доменико Кришито близок к смене клуба.
По сведениям журналиста Николо Скиры, 35-летний итальянец достиг договоренности о своем переходе в "Торонто".
Отмечается, что зарплата Кришито в МЛС составит 3 миллиона евро за сезон.
Кришито известен по своим выступлениям за "Зенит" с 2011 по 2018 год.
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|Коламбус Крю
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|34
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|3
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|34
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|4
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|48
|5
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|7
|Portland Timbers
|34
|44
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|Whitecaps
|34
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|Сан-Хосе Ертквейкс
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|10
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|34
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