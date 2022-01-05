"Арсенал" рассматривает вариант с арендой Коутиньо
Фото инстаграм Филиппе Коутиньо
"Барселона" продолжает искать новый клуб для хавбека Филиппе Коутиньо.
По сведениям Diario Sport, 29-летний бразилец может отправиться в аренду в "Арсенал", однако "канониры" не хотят включать в сделку пункт об обязательном выкупе футболиста.
Сам игрок заинтересован в возвращении в АПЛ, но для этого ему потребуется пойти на снижение зарплаты.
Известно, что на Коутиньо также претендуют "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Эвертон". Вариант с "Ньюкаслом" не интересует игрока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18