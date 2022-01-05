"Арсенал" рассматривает вариант с арендой Коутиньо

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"Арсенал" рассматривает вариант с арендой Коутиньо Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

"Барселона" продолжает искать новый клуб для хавбека Филиппе Коутиньо.

По сведениям Diario Sport, 29-летний бразилец может отправиться в аренду в "Арсенал", однако "канониры" не хотят включать в сделку пункт об обязательном выкупе футболиста.

Сам игрок заинтересован в возвращении в АПЛ, но для этого ему потребуется пойти на снижение зарплаты.

Известно, что на Коутиньо также претендуют "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Эвертон". Вариант с "Ньюкаслом" не интересует игрока.

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