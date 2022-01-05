"Краснодар" уволил Гончаренко
Фото: твиттер "Краснодара"
"Краснодар" отправил в отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Также тренерский штаб "быков" покинут два его ассистента - Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Гончаренко возглавлял "Краснодар" с апреля 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 31 декабря 2023 года.
После 18 туров "Краснодар" занимает в РПЛ пятое место.
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