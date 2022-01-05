Матч "Ювентус" - "Наполи" могут отменить

Фото сайт "Наполи"

Игра Серии А между "Ювентусом" и "Наполи" может не состояться из-за вспышки коронавируса у неаполитанцев.

Ранее в "Наполи" было зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим департамент здравоохранения Неаполя может запретить команде лететь на гостевую игру в Турин.

Поединок против "Ювентуса" запланирован на 6 января.

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