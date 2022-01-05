Онана подписал контракт с "Интером"

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Онана подписал контракт с "Интером" Фото: инстаграм Андре Онаны

Голкипер "Аякса" Андре Онана летом перейдет в "Интер".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 25-летний камерунец заключил с "нерадзурри" пятилетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Отметим, что Онана присоединится к "Интеру" на правах свободного агента.

Онана вернулся на поле в ноябре 2021 года после дисквалификации за применение допинга.

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