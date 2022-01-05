Онана подписал контракт с "Интером"
Фото: инстаграм Андре Онаны
Голкипер "Аякса" Андре Онана летом перейдет в "Интер".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 25-летний камерунец заключил с "нерадзурри" пятилетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.
Отметим, что Онана присоединится к "Интеру" на правах свободного агента.
Онана вернулся на поле в ноябре 2021 года после дисквалификации за применение допинга.
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|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|26
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|16
|Сампдория
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|26
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|Дженоа
|26
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|18
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
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