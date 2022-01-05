Умтити готов уйти в аренду без права выкупа

Теги барселонасамюэль умтити

Умтити готов уйти в аренду без права выкупа Фото инстаграм Самюэля Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити готов покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет об аренде в другой клуб без возможности выкупа.

Отмечается, что 28-летний француз хотел бы перейти в клуб, участвующий в еврокубках, желательно из АПЛ или Серии А. Игрок хочет получать игровую практику, чтобы попасть на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Умтити принял участие всего в одной игре.

Читайте также: Умтити отказался перейти в турецкий топ-клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов