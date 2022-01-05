Умтити готов уйти в аренду без права выкупа
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити готов покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет об аренде в другой клуб без возможности выкупа.
Отмечается, что 28-летний француз хотел бы перейти в клуб, участвующий в еврокубках, желательно из АПЛ или Серии А. Игрок хочет получать игровую практику, чтобы попасть на ЧМ-2022.
В текущем сезоне Умтити принял участие всего в одной игре.
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