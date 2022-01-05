"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

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"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата БолгарииФото: инстаграм Кайседо

Форвард софийского ЦСКА Хорди Кайседо попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщает "Тема Спорт", новый наставник "красно-белых" Паоло Ваноли просит клуб усилить атаку во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что в услугах 24-летнего эквадорца также заинтересованы киевское "Динамо", "Аданаспор" и "Газиантепспор".

Кайседо возглавляет список бомбардиров чемпионата Болгарии, имея на счету 12 голов.

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