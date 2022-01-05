Дани Алвес попал в заявку "Барселоны" на матч Кубка Испании
Фото: сайт "Барселоны"
"Барселона" назвала заявку команды на матч Кубка Испании против "Линареса".
Отметим, что каталонцы смогли зарегистрировать защитника Дани Алвеса и 38-летний бразилец сможет принять участие в матче.
Также в заявке оказался Усман Дембеле, который ранее заболел коронавирусом.
Матч 1/16 финала Кубка Испании между "Линаресом" и "Барселоной" пройдет сегодня в 21:30 (мск).
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