Дани Алвес попал в заявку "Барселоны" на матч Кубка Испании

Теги барселоналинаресдани алвесусман дембеле

Дани Алвес попал в заявку "Барселоны" на матч Кубка ИспанииФото: сайт "Барселоны"

"Барселона" назвала заявку команды на матч Кубка Испании против "Линареса".

Отметим, что каталонцы смогли зарегистрировать защитника Дани Алвеса и 38-летний бразилец сможет принять участие в матче.

Также в заявке оказался Усман Дембеле, который ранее заболел коронавирусом.

Матч 1/16 финала Кубка Испании между "Линаресом" и "Барселоной" пройдет сегодня в 21:30 (мск).

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