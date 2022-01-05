Люк де Йонг отказался переходить в "Кадис"

Фото инстаграм Люка де Йонга

Переход форварда Люка де Йонга из "Барселоны" в "Кадис" сорвался.

По сведениям Estadio Deportivo, причиной срыва стало нежелания футболиста переходить в "Кадис".

Отмечается, что агент 31-летнего игрока контактирует с турецкими клубами, в частности с "Бешикташем".

Напомним, что де Йонг выступает за "Барсу" на правах аренды, а права на футболиста принадлежат "Севилье".

В этом сезоне на счету де Йонга два забитых гола в 13 играх.

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