"Дженоа" Шевченко сыграл вничью с "Сассуоло"
Фото: твиттер "Дженоа"
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" сыграл вничью с "Дженоа".
"Дженоа" по-прежнему занимает предпоследнее место, "Сассуоло" - 13-е.
"Сассуоло" - "Дженоа" 1:1
Голы: Дестро, 6 - 0:1, Берарди, 55 - 1:1
"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Кирьякопулос (Мюльдюр, 84), Лопес, Харруи, Дефрель (Самеле, 88), Берарди, Распадори.
"Дженоа": Сиригу, Хефти (Фарес, 64), Бани, Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель, Эрнани (Мелегони, 64), Портанова (Кассата, 84), Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).
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|26
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|27
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|Парма
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|36
|10
|Болонья
|26
|34
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|Лечче
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|25
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