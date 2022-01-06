"Дженоа" Шевченко сыграл вничью с "Сассуоло"

Фото: твиттер "Дженоа"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" сыграл вничью с "Дженоа".

"Дженоа" по-прежнему занимает предпоследнее место, "Сассуоло" - 13-е.

"Сассуоло" - "Дженоа" 1:1

Голы: Дестро, 6 - 0:1, Берарди, 55 - 1:1

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Кирьякопулос (Мюльдюр, 84), Лопес, Харруи, Дефрель (Самеле, 88), Берарди, Распадори.

"Дженоа": Сиригу, Хефти (Фарес, 64), Бани, Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель, Эрнани (Мелегони, 64), Портанова (Кассата, 84), Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).

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