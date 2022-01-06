Экс-тренер "РБ Лейпцига" отказал "Краснодару"

Фото: инстаграм Марша

Экс-тренер "РБ Лейпцига" Джесси Марш отказался возглавить "Краснодар".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", краснодарский клуб приглашал американца несколько недель назад, однако тот ответил отказом.

Последним клубом Марша был "РБ Лейпциг", который он тренировал с июля по декабрь 2021 года.

Напомним, что ранее "Краснодар" уволил Виктора Гончаренко.

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