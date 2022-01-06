Экс-тренер "РБ Лейпцига" отказал "Краснодару"

Теги краснодарджесси марш

Экс-тренер "РБ Лейпцига" отказал "Краснодару"Фото: инстаграм Марша

Экс-тренер "РБ Лейпцига" Джесси Марш отказался возглавить "Краснодар".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", краснодарский клуб приглашал американца несколько недель назад, однако тот ответил отказом.

Последним клубом Марша был "РБ Лейпциг", который он тренировал с июля по декабрь 2021 года.

Напомним, что ранее "Краснодар" уволил Виктора Гончаренко.

Читайте также: "Краснодар" рассматривает Фонсеку и Ди Франческо на замену Гончаренко. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов