Экс-тренер "РБ Лейпцига" отказал "Краснодару"
Фото: инстаграм Марша
Экс-тренер "РБ Лейпцига" Джесси Марш отказался возглавить "Краснодар".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", краснодарский клуб приглашал американца несколько недель назад, однако тот ответил отказом.
Последним клубом Марша был "РБ Лейпциг", который он тренировал с июля по декабрь 2021 года.
Напомним, что ранее "Краснодар" уволил Виктора Гончаренко.
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