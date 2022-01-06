Черчесов обратился к футболистам "Ференцвароша"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Новый наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов выступил с речью перед игроками команды на первой тренировке.

"Забывайте слово "проблема". Мне оно не нравится. И я никогда не говорю футболистам "пожалуйста". И никогда не говорите мне: "Тренер, пожалуйста".

Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха", - заявил Черчесов.

"Ференцварош" объявил о назначении Черчесова 20 декабря 2021 года. Его дебют должен состояться 27 января.

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