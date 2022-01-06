Месси занимается отдельно от команды

2 Теги псжлионель месси

Месси занимается отдельно от команды Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси возобновил тренировки.

По сведениям RMC Sport, аргентинец занимается индивидуально, несмотря на полученный отрицательный тест на коронавирус.

Следующая игра парижан запланирована на 9 января. Участие Месси в матче пока не подтверждено.

В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 16 матчах.

Читайте также: Фигуристка Медведева сделала выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Выскомерная шалва мнит себя выше отсальных, занимаясчь отдельно1

Ответить
Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

У карлана обнаружены инопланетные блохи на глупой физиономии.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов