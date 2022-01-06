Месси занимается отдельно от команды

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси возобновил тренировки.

По сведениям RMC Sport, аргентинец занимается индивидуально, несмотря на полученный отрицательный тест на коронавирус.

Следующая игра парижан запланирована на 9 января. Участие Месси в матче пока не подтверждено.

В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 16 матчах.

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