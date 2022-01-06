Ди Мария заболел коронавирусом

Фото: инстаграм Ди Марии

Новый случай заболевания коронавирусом был обнаружен в ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, коронавирусом заразился вингер Анхель Ди Мария. Вероятно, аргентинец не сыграет против "Лиона" 9 января.

В этом сезоне Ди Мария провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Отметим, что соглашение игрока с клубом истекает ближайшим летом.

Читайте также: Месси выздоровел после коронавируса. | http://soccernews.ru