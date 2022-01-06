"Милан" уверенно обыграл "Рому" Моуринью

Фото: твиттер "Милана"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Ромой".

"Милан" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Интера" на одно очко. "Рома" занимает седьмое место.

"Милан" - "Рома" 3:1

Голы: Жиру (пен), 8 - 1:0, Жуниор Мессиас, 17 - 2:0, Абрахам, 40 - 2:1, Рафаэл Леау, 82 - 3:1

"Милан": Меньян, Флоренци (Конти, 78), Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 64), Салемакерс (Рафаэл Леау, 64), Тонали, Жиру (Ибрагимович, 77), Браим Диас (Мальдини, 88), Жуниор Мессиас.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья (Кристанте, 71), Мхитарян, Верету (Афена-Гьян, 71), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 71), Дзаньоло (Карлес Перес, 85), Абрахам (Шомуродов, 76).

Удаления: Карсдорп (74), Манчини (90).

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