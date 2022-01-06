"Милан" уверенно обыграл "Рому" Моуринью
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Ромой".
"Милан" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Интера" на одно очко. "Рома" занимает седьмое место.
"Милан" - "Рома" 3:1
Голы: Жиру (пен), 8 - 1:0, Жуниор Мессиас, 17 - 2:0, Абрахам, 40 - 2:1, Рафаэл Леау, 82 - 3:1
"Милан": Меньян, Флоренци (Конти, 78), Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 64), Салемакерс (Рафаэл Леау, 64), Тонали, Жиру (Ибрагимович, 77), Браим Диас (Мальдини, 88), Жуниор Мессиас.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья (Кристанте, 71), Мхитарян, Верету (Афена-Гьян, 71), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 71), Дзаньоло (Карлес Перес, 85), Абрахам (Шомуродов, 76).
Удаления: Карсдорп (74), Манчини (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17