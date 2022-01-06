"Ливерпуль" не ведет переговоры по трансферу Луиса Диаса: названа причина

Фото: инстаграм Луиса Диаса

"Ливерпуль" не планирует трансфер вингера "Порту" Луиса Диаса во время зимнего трансферного окна.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы не обращались в "Порту" касательно покупки футболиста. Однако "красные" пять раз отправляли скаута для просмотра игрока.

На данный момент в приоритете "Ливерпуля" продление контракта с Мохамедом Салахом.

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