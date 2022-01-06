"Ливерпуль" не ведет переговоры по трансферу Луиса Диаса: названа причина
Фото: инстаграм Луиса Диаса
"Ливерпуль" не планирует трансфер вингера "Порту" Луиса Диаса во время зимнего трансферного окна.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы не обращались в "Порту" касательно покупки футболиста. Однако "красные" пять раз отправляли скаута для просмотра игрока.
На данный момент в приоритете "Ливерпуля" продление контракта с Мохамедом Салахом.
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18