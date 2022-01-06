Форвард "Славии" в шаге от перехода в "Локомотив"

Фото: инстаграм Кухты

Милан Мартынович, агент форварда "Славии" Яна Кухты, сообщил о грядущем переходе футболиста в "Локомотив".

"В ближайшее время "Локомотив" объявит о подписании Яна Кухты, мы уже официально договорились, сейчас остаются маленькие нюансы. Срок контракта? Четыре года", - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что трансферная стоимость чешского футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кухты 9 забитых голов в 16 играх чемпионата Чехии.

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