"Локомотив" сменит тренера вратарей

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"Локомотив" сменит тренера вратарейФото: инстаграм "Локомотива"

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов покинет свой пост.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 57-летнего специалиста заменит австриец Саша Март.

Отмечается, что Хапов работал тренером вратарей с 2016 года. Его хотят перевести в селекционный отдел клуба.

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