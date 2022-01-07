"Локомотив" сменит тренера вратарей
Фото: инстаграм "Локомотива"
Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов покинет свой пост.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 57-летнего специалиста заменит австриец Саша Март.
Отмечается, что Хапов работал тренером вратарей с 2016 года. Его хотят перевести в селекционный отдел клуба.
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