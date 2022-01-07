Черчесов описал свой стиль работы

Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о своем стиле работы.

"В профессиональной команде необходимо придерживаться строгих правил, работать в соответствии с планом каждый день, быть дисциплинированными. Желания одного человека не могут быть важнее прочих, каждый должен заниматься своим делом. Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол.

Здесь не может быть анархии или демократии, это футбольная команда. У каждого игрока есть своя работа, однако также футболисты должны иметь свой собственный стиль в команде.

Если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором", - приводит слова Черчесова Origo.

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