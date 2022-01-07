Моуринью остановил расистскую песню фанатов "Ромы" про Ибрагимовича

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Моуринью остановил расистскую песню фанатов "Ромы" про ИбрагимовичаФото: сайт "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью вступился за форварда "Милана" Златана Ибрагимовича.

Во время игры команды в 20-м туре Серии А фанаты римского клуба начали петь расистскую песню в адрес шведа, однако Моуринью велел им остановиться. Болельщики выполнили просьбу тренера.

Стоит отметить, что спустя несколько минут после инцидента Ибрагимович ассистировал Рафаэлу Леау, который забил третий гол.

Напомним, что Моуринью знаком с Ибрагимовичем по совместной работе в "Интере" и "МЮ".

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