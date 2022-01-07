"Атлетико" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Испании
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Атлетико" разгромил "Райо Махадаонда". В следующую стадию также пробились "Атлетик" и "Эльче".
"Райо Махадаонда" - "Атлетико" 0:5
Голы: Матеус Кунья, 17 - 0:1, Лоди, 26 - 0:2, Суарес, 41 - 0:3, Гризманн, 67 - 0:4, Жоау Феликс, 79 - 0:5
"Атлетико": Облак, Фелипе, Хименес (Коке, 46), Лоди, Карраско, Лемар (Гризманн, 57), Кондогбиа, де Пауль, Льоренте (Корреа, 46), Суарес (Жоау Феликс, 57), Матеус Кунья (Врсалько, 46).
"Атлетико Манча Реал" - "Атлетик" 0:2
Голы: Уильямс, 20 - 0:1, Уильямс, 43 - 0:2
"Атлетик": Агирресабала, Печа (Баленсиага, 64), Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Ноласкоайн (Дани Гарсия, 70), Весга, Рауль Гарсия (Артола, 78), Уильямс (Саррага, 71), Беренгер (Сансет, 64), Серрано.
"Альмерия" - "Эльче" 1:2
Голы: Рамазани, 42 - 1:0, Пьятти, 52 - 1:1, Гути, 84 - 1:2
"Эльче": Вернер, Барраган, Роко (Верду, 46), Диего Гонсалес, Хосема, Хосан (Моренте, 87), Пьятти (Фидель, 76), Пасторе (Гумбау, 65), Марконе (Бенедетто, 65), Гути, Милья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14