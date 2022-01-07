"Атлетико" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Испании

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"Атлетико" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка ИспанииФото: твиттер "Атлетико"

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Атлетико" разгромил "Райо Махадаонда". В следующую стадию также пробились "Атлетик" и "Эльче".

"Райо Махадаонда" - "Атлетико" 0:5

Голы: Матеус Кунья, 17 - 0:1, Лоди, 26 - 0:2, Суарес, 41 - 0:3, Гризманн, 67 - 0:4, Жоау Феликс, 79 - 0:5

"Атлетико": Облак, Фелипе, Хименес (Коке, 46), Лоди, Карраско, Лемар (Гризманн, 57), Кондогбиа, де Пауль, Льоренте (Корреа, 46), Суарес (Жоау Феликс, 57), Матеус Кунья (Врсалько, 46).  


"Атлетико Манча Реал" - "Атлетик" 0:2

Голы: Уильямс, 20 - 0:1, Уильямс, 43 - 0:2

"Атлетик": Агирресабала, Печа (Баленсиага, 64), Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Ноласкоайн (Дани Гарсия, 70), Весга, Рауль Гарсия (Артола, 78), Уильямс (Саррага, 71), Беренгер (Сансет, 64), Серрано.


"Альмерия" - "Эльче" 1:2

Голы: Рамазани, 42 - 1:0, Пьятти, 52 - 1:1, Гути, 84 - 1:2

"Эльче": Вернер, Барраган, Роко (Верду, 46), Диего Гонсалес, Хосема, Хосан (Моренте, 87), Пьятти (Фидель, 76), Пасторе (Гумбау, 65), Марконе (Бенедетто, 65), Гути, Милья.

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8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
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