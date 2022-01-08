"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"
Фото: инстаграм Бланко
Вингер "Айнтрахта" Фабио Бланко стал игроком "Барселоны".
Как сообщает сайт клуба, 17-летний испанец подписал контракт до лета 2024 года. Клуб прописал ему клаусулу в размере 100 миллионов евро.
Отмечается, что Бланко сначала будет играть в "Барсе Б".
Бланко - воспитанник "Валенсии". Также футболист выступает за юношескую сборную Испании.
Читайте также: У "Барселоны" есть только одно предложение по аренде Умтити. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Севильи"
-
В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву
-
Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"
-
Два клуба РПЛ поспорят за форварда "Локомотива" Лисаковича
-
Назван лучший игрок Серии А в декабре
-
Игрок "Краснодара" хочет перейти в "Галатасарай"
-
Месси пропустит матч с "Лионом": названа причина
-
Икарди поставил условие "Ювентусу"
-
"Фиорентина" объявила об аренде Пентека
-
Дани Алвес не включил Месси в свою команду мечты
-
Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб
-
Конте допустил возвращение Эриксена в "Тоттенхэм"
-
"Фиорентина" нацелилась на хавбека "Реала"
-
Бразильскому клубу предложили подписать 38-летнего Рибери
-
Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"
-
В "Боруссии" прояснили будущее Холанда
-
Два клуба Чемпионшипа претендуют на Бэйла
-
"Фенербахче" выбирает между тремя тренерами
-
Роналду опубликовал фото с двумя партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14