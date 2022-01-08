"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"

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"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"Фото: инстаграм Бланко

Вингер "Айнтрахта" Фабио Бланко стал игроком "Барселоны".

Как сообщает сайт клуба, 17-летний испанец подписал контракт до лета 2024 года. Клуб прописал ему клаусулу в размере 100 миллионов евро.

Отмечается, что Бланко сначала будет играть в "Барсе Б".

Бланко - воспитанник "Валенсии". Также футболист выступает за юношескую сборную Испании.

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