"Ростов" и "Рубин" поборются за игрока молодежной сборной Швеции

Фото: инстаграм Волемарка

Вингер "Хеккена" Патрик Волемарк может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Sport24, в услугах 20-летнего шведа заинтересованы "Ростов" и "Рубин".

Контракт футболиста с клубом действует до декабря 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Волемарк выступает за "Хеккен" с 2020 года. За это время он провел 54 игры, забил 12 голов и отдал 13 ассистов.

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