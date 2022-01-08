"Ростов" и "Рубин" поборются за игрока молодежной сборной Швеции
Фото: инстаграм Волемарка
Вингер "Хеккена" Патрик Волемарк может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Sport24, в услугах 20-летнего шведа заинтересованы "Ростов" и "Рубин".
Контракт футболиста с клубом действует до декабря 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
Волемарк выступает за "Хеккен" с 2020 года. За это время он провел 54 игры, забил 12 голов и отдал 13 ассистов.
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