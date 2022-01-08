Шевченко поделился трансферными планами "Дженоа"

Фото: инстаграм Андрея Шевченко

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.

"Хорошо, что команда вышла из периода, когда она долго не могла победить в чемпионате. Трансферное окно закроется в конце января. Мы хотим приобрести игроков, которые реально смогут усилить нашу команду. Для сохранения прописки в серии А самое важное - создать правильный настрой у футболистов. Всегда это подчёркивал, партнёры по команде хорошо показывают себя в этом плане.

Сейчас я думаю только о "Специи". О кубковом матче с "Миланом" мы подумаем позже. Кришито сдал отрицательный тест на коронавирус. Он пройдёт медобследование. В матче с "Аталантой" он столкнулся с некоторыми проблемами", - приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

Читайте также: Шевченко намерен избавиться от трёх игроков "Дженоа". | http://soccernews.ru