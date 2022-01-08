"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Леванте"
В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" одержал победу над "Мальоркой".
Несмотря на победу "Леванте" остается на последнем месте. "Мальорка" идет 15-й.
"Леванте" - "Мальорка" 2:0
Голы: Сольдадо, 47 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Дуарте (Постиго, 70), Везу, Робер, Энрик Франкеса, Кампанья (Мелеро, 70), Барди (Мальса, 85), Пепелу (Радоя, 85), Сольдадо (Моралес, 58), Рохер Марти.
"Мальорка": Роман, Маффео (Оливан, 57), Седлар, Руссо, Коста, Батталья (Хопп, 74), Руис де Галаррета (Пратс, 90), Кубо, Санчес (Ндиайе, 57), Фер Ниньо, Льябрес (Севилья, 74).
Удаление: Кампанья (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14