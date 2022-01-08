"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги

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"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Леванте"

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" одержал победу над "Мальоркой".

Несмотря на победу "Леванте" остается на последнем месте. "Мальорка" идет 15-й.

"Леванте" - "Мальорка" 2:0

Голы: Сольдадо, 47 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Дуарте (Постиго, 70), Везу, Робер, Энрик Франкеса, Кампанья (Мелеро, 70), Барди (Мальса, 85), Пепелу (Радоя, 85), Сольдадо (Моралес, 58), Рохер Марти.

"Мальорка": Роман, Маффео (Оливан, 57), Седлар, Руссо, Коста, Батталья (Хопп, 74), Руис де Галаррета (Пратс, 90), Кубо, Санчес (Ндиайе, 57), Фер Ниньо, Льябрес (Севилья, 74).

Удаление: Кампанья (83).

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