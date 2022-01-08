"Барселона" может вернуть своего воспитанника на замену Дембеле

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"Барселона" может вернуть своего воспитанника на замену Дембеле Фото: инстаграм Адама Траоре

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может вернуться в "Барселону".

По сведениям Diario Sport, "сине-гранатовые" могут подписать своего воспитанника на замену Усману Дембеле, который близок к уходу из клуба.

Отмечается, что сам Траоре заинтересован в возвращении в родной клуб. Он поддерживает связь с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом, Серхи Роберто и Ферраном Торресом.

В этом сезоне Траоре провел 20 игр, однако результативными действиями не отличился.

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