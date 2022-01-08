"Барселона" может вернуть своего воспитанника на замену Дембеле
Фото: инстаграм Адама Траоре
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может вернуться в "Барселону".
По сведениям Diario Sport, "сине-гранатовые" могут подписать своего воспитанника на замену Усману Дембеле, который близок к уходу из клуба.
Отмечается, что сам Траоре заинтересован в возвращении в родной клуб. Он поддерживает связь с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом, Серхи Роберто и Ферраном Торресом.
В этом сезоне Траоре провел 20 игр, однако результативными действиями не отличился.
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|Севилья
|20
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|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|20
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|18
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|20
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