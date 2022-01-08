"Рома" арендовала хавбека "Арсенала"

Теги ромаарсенал лондонэнсли мэйтленд-найлз

"Рома" арендовала хавбека "Арсенала"Фото: сайт "Ромы"

Хавбек "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлз перебрался в "Рому".

Римский клуб сообщил об аренде 24-летнего англичанина до окончания сезона.

Напомним, что прошлый сезон Мэйтленд-Найлз провел в аренде в "Вест Бромвиче".

В этом сезоне футболист принял участие в 11 играх и отметился одной голевой передачей.

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