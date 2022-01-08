"Ростов" согласовал трансфер форварда "Сигмы"
Фото: инстаграм
Форвард чешской "Сигмы" Егор Голенков продолжит карьеру в "Ростове".
Как сообщает "Чемпионат", ростовский клуб уже согласовал трансфер 22-летнего россиянина. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.
"Сигма" подписала Голенкова летом 2021 года, однако из-за повреждения он так и не дебютировал за чешский клуб.
До перехода в "Сигму" он выступал за "Крылья Советов".
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