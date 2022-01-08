Агент Черышева отрицает переговоры с ЦСКА

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Агент Черышева отрицает переговоры с ЦСКА Фото: инстаграм Черышева

Хуан Лопес, агент хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, не подтверждает переговоры с ЦСКА о переходе игрока.

"Конечно, это неправда!" - приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" не планирует продлевать контракт с Черышевым и он покинет клуб летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне Черышев провел 12 игр, забил один гол и отдал один ассист.

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