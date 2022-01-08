Сын главного тренера принес "Порту" победу над "Эшторилом"
Фото: твиттер "Порту"
В рамках 17-го тура чемпионата Португалии "Порту" добыл тяжелейшую победу над "Эшторилом".
Стоит отметить, что победу "драконам" принес Шику Консейсау, который является сыном главного тренера команды Сержиу Консейсау.
"Порту" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая "Спортинг" на 3 очка.
"Эшторил" - "Порту" 2:3
Голы: Артур, 38 - 1:0, Франко (пен), 43 - 2:0, Тареми, 49 - 2:1, Луис Диас, 84 - 2:2, Консейсау, 89 - 2:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14