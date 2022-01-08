Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии"
Фото: инстаграм Беллингема
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в мерсисайдском клубе.
"Джуд Беллингем - и я буду считать летнее трансферное окно удачным!" - ответил Каррагер на вопрос подписчика в твиттере.
Контракт Беллингема с клубом рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Беллингема четыре гола и девять ассистов в 25 играх.
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