Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии"

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Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии" Фото: инстаграм Беллингема

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в мерсисайдском клубе.

"Джуд Беллингем - и я буду считать летнее трансферное окно удачным!" - ответил Каррагер на вопрос подписчика в твиттере.  

Контракт Беллингема с клубом рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Беллингема четыре гола и девять ассистов в 25 играх.

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