"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка Англии
Фото: твиттер "Эвертона"
"Эвертон" и "Саутгемптон" прошли в следующий раунд Кубка Англии, одолев "Халл Сити" и "Суонси" соответственно.
"Халл" - "Эвертон" 2:3
Голы: Смит, 1 - 1:0, Грэй, 21 - 1:1, Андре Гомеш, 31 - 1:2, Лонгмэн, 71 - 2:2, Таунсенд, 99 - 2:3
"Халл": Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.
"Эвертон": Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).
"Суонси" - "Саутгемптон" 2:3
Голы: Редмонд, 8 - 0:1, Пиру, 77 - 1:1, Беднарек (аг), 94 - 2:1, Эльюнусси, 95 - 2:2, Лонг, 102 - 2:3
"Суонси": Хэймер, Нотон, Беннетт, Купер (Нтчам, 62), Мэннинг, Смит (Уильямс, 114), Уолш (Граймз, 61), Даунс, Каллен (Данда, 85), Пиру, Обафеми (Фултон, 90).
"Саутгемптон": Форстер, Валери, Стивенс, Беднарек, Перро, Армстронг (Диалло, 65), Телла (Эльюнусси, 77), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Армстронг, 65), Броя (Лонг, 78).
Удаление: Валери (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18