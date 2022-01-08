"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка Англии

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"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка АнглииФото: твиттер "Эвертона"

"Эвертон" и "Саутгемптон" прошли в следующий раунд Кубка Англии, одолев "Халл Сити" и "Суонси" соответственно.

"Халл" - "Эвертон" 2:3

Голы: Смит, 1 - 1:0, Грэй, 21 - 1:1, Андре Гомеш, 31 - 1:2, Лонгмэн, 71 - 2:2, Таунсенд, 99 - 2:3

"Халл": Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.

"Эвертон": Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).  


"Суонси" - "Саутгемптон" 2:3

Голы: Редмонд, 8 - 0:1, Пиру, 77 - 1:1, Беднарек (аг), 94 - 2:1, Эльюнусси, 95 - 2:2, Лонг, 102 - 2:3

"Суонси": Хэймер, Нотон, Беннетт, Купер (Нтчам, 62), Мэннинг, Смит (Уильямс, 114), Уолш (Граймз, 61), Даунс, Каллен (Данда, 85), Пиру, Обафеми (Фултон, 90).

"Саутгемптон": Форстер, Валери, Стивенс, Беднарек, Перро, Армстронг (Диалло, 65), Телла (Эльюнусси, 77), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Армстронг, 65), Броя (Лонг, 78).

Удаление: Валери (30).

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