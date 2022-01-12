"Ньюкасл" завершает трансфер форварда "Бернли"

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"Ньюкасл" завершает трансфер форварда "Бернли"Фото: инстаграм Вуда

Нападающий "Бернли" Крис Вуд близок к переходу в "Ньюкасл".

По сведениям Sky Sports, 30-летний футболист уже прошел медосмотр и о трансфере могут объявить уже сегодня.

Ожидается, что Вуд подпишет контракт как минимум до лета 2025 года. Стоимость трансфера составит около 28 миллионов евро.

В этом сезоне Вуд провел 17 матчей, в которых забил три гола.

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