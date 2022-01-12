"Арсенал" нацелился на хавбека "Лестера"

Фото инстаграм Юри Тилеманса

Хавбек "Лестера" Юри Тилеманс попал в сферу интересов "Арсенала".

По сведениям Goal.com, "канониры" рассматривают вариант с покупкой 24-летнего бельгийца в летнее трансферное окно. Клуб уже провел переговоры с агентом футболиста.

В "Арсенале" считают, что смогут переманить игрока, если попадут в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

В этом сезоне на счету Тилеманса 6 голов и 3 ассиста в 23 играх.

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