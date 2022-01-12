"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке Италии

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"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке ИталииФото: твиттер "Аталанты"

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Аталанта" одержала победу над "Венецией".

Таким образом, клуб из Бергамо стал первым четвертьфиналистом кубка страны.

"Аталанта" - "Венеция" 2:0

Голы: Муриэль, 12 - 1:0, Мэле, 88 - 2:0

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Скальвини (де Рон, 66), Пеццелла (Мэле, 73), Фройлер, Пессина, Копмейнерс, Муриэль (Пашалич, 73), Миранчук.

"Венеция": Ледзерини, Кальдара, Ампаду, Свобода, Молинаро (Шнегг, 46), Чрнигой (Маццокки, 55), Фьордилино (Перец, 77), Кийин (Хейманс, 62), Тессманн, Окереке (Анри, 46), Юнсен.  

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