На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина

Фото: сайт Кубка Африки

Скандалом завершилась игра 1-го тура групповой стадии Кубка Африки Тунис - Мали (0:1).

Главный судья встречи Жанни Сиказве завершил матч не дождавшись окончания 90 минут на секундомере.

Произошедшее не понравилось наставнику Туниса Мондеру Кебайеру и он атаковал арбитра с требованием добавить несколько минут.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK