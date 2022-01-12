На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина
Фото: сайт Кубка Африки
Скандалом завершилась игра 1-го тура групповой стадии Кубка Африки Тунис - Мали (0:1).
Главный судья встречи Жанни Сиказве завершил матч не дождавшись окончания 90 минут на секундомере.
Произошедшее не понравилось наставнику Туниса Мондеру Кебайеру и он атаковал арбитра с требованием добавить несколько минут.
The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022
Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK
Стоит отметить, что арбитр пытался завершить матч еще на 86-й минуте, однако его решение было отменено.
Во втором тайме было 9 замен, незабитый пенальти, удаление и водопой. Однако арбитр не добавил ни одной минуты.
Читайте также: Успех Нигерии, потеря Алжира: результаты Кубка Африки от 11 января. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Райола находится в больнице в критическом состоянии
-
Один из боссов "Химок" анонсировал трансфер Жиркова
-
"Динамо" представило Смолова отсылкой к "Гарри Поттеру" (видео)
-
Официально: Ян Кухта - футболист "Локомотива"
-
"Реал" не заинтересован в Рюдигере и не остановится на Мбаппе: трансферные планы клуба на лето
Лента новостей
-
"Зенит" определился с первым соперником на сборах в ОАЭ
-
Месси может пропустить еще один матч ПСЖ
-
Экс-тренер "Фиорентины" высказался о работе с Кокориным
-
Два клуба АПЛ интересуются Головиным
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо
-
Тунис требует переиграть матч с Мали
-
"Ювентус" намерен арендовать Депая
-
На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина
-
"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке Италии
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Лестера"
-
Райола находится в больнице в критическом состоянии
-
Шварц прокомментировал переход Смолова в "Динамо"
-
"Ньюкасл" завершает трансфер форварда "Бернли"
-
Агент Аллегри рассказал о несостоявшемся назначении тренера в "Реал"
-
"Арсенал" может подписать полузащитника "Ювентуса"
-
"Манчестер Юнайтед" уже зимой может подписать Закарию
-
Семин недоволен продажей Мурило
-
Один из боссов "Химок" анонсировал трансфер Жиркова
-
Смолов прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
Томас Цорн прокомментировал трансфер Кухты в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1