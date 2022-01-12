На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина

Фото: сайт Кубка Африки

Скандалом завершилась игра 1-го тура групповой стадии Кубка Африки Тунис - Мали (0:1).

Главный судья встречи Жанни Сиказве завершил матч не дождавшись окончания 90 минут на секундомере.

Произошедшее не понравилось наставнику Туниса Мондеру Кебайеру и он атаковал арбитра с требованием добавить несколько минут.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK — Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

Стоит отметить, что арбитр пытался завершить матч еще на 86-й минуте, однако его решение было отменено.

Во втором тайме было 9 замен, незабитый пенальти, удаление и водопой. Однако арбитр не добавил ни одной минуты.

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