Тунис требует переиграть матч с Мали

Фото: сайт Кубка Африки

Сборная Туниса намерена добиться переигровки матча Кубка Африки против Мали (0:1).

"Арбитр дал свисток до окончания основного времени игры. Поэтому мы обо всем сообщили координатору, как это и предписывается правилами. Однако теперь мы будем действовать в соответствии с регламентом и посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - заявил глава тунисской делегации.

Напомним, что судья матча Дженни Сиказве не дали доиграть 90 минут основного времени и не добавил к матчу ни одной минуты.

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