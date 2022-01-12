Два клуба АПЛ интересуются Головиным

Фото инстаграм Александра Головина

Хавбек "Монако" Александр Головин может перебраться в АПЛ.

По сведениям Sport Witness, в услугах 25-летнего россиянина заинтересованы "Вест Хэм" и "Эвертон". Оба клуба уже провели одну встречу с агентом футболиста.

"Монако" не планирует расставаться с Головиным, а сам игрок пока планирует только следить за ситуацией.

В этом сезоне на счету Головина три гола и четыре ассиста в 23 играх.

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