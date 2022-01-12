Два клуба АПЛ интересуются Головиным
Фото инстаграм Александра Головина
Хавбек "Монако" Александр Головин может перебраться в АПЛ.
По сведениям Sport Witness, в услугах 25-летнего россиянина заинтересованы "Вест Хэм" и "Эвертон". Оба клуба уже провели одну встречу с агентом футболиста.
"Монако" не планирует расставаться с Головиным, а сам игрок пока планирует только следить за ситуацией.
В этом сезоне на счету Головина три гола и четыре ассиста в 23 играх.
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|27
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|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18